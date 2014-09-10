中国股市：沪综指收跌，政策预期减弱大盘持续技术性调整

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
路透北京9月10日 - 中国股市沪综指周三收跌，李克强总理此前讲话令市场政策预期减弱，大盘持续调整。分析师指出，前期市场对稳增长政策的预期有所高估，后期政策面对大盘的驱动力将逐步减弱，后市将以阶段性、结构性行情为主。
沪综指 收报2,318.305点，跌8.222点或0.35%，上证A股今日成交1,632亿元人民币，上日为1,727亿元。
”今天市场的调整如果从技术面来解读的话应该是正常的调整。”方正证券策略分析师陈敏表示。
他并指出，李克强周二的讲话成为引发今日市场调整的触发因素，其讲话释放的信号预示后期政策刺激的力度将有限，整个政策面将聚焦于改革。
中国总理李克强周二表示，今年经济主要预期指标能够完成，坚持定向调控的政策定力同时，在结构性改革方面有所作为。今年8月末广义货币供应量M2同比增速只有12.8%，在控制范围之内。中国还会继续坚持稳健的货币政策，在稳定总量的同时要进行结构性调控。
湘财证券策略分析师朱礼旭对此认为，目前管理层政策的重点已经发生了变化，总理的表态已基本意味着政策倾向将由之前的稳增长转向调结构，政策重点的转向将对市场形成拖累。
汽车、金属等板块跌幅居前，江淮汽车<600418. SS>收跌4.05%报13.26元。
沪深300指数 收报2,432.433点，跌0.52%；沪深300指数期货主力9月合约 尾盘报2,441.0点，跌0.60%，成交644,477手。（完）
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。