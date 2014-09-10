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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 15:01 BJT

全球金市：金价在三个月低位附近持稳，因担忧美联储提早升息

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价格 变动 涨跌%

现货金 1257.1 1.16 0.09

现货银 19.03 0 0

现货铂金 1385.74 6.24 0.45

现货钯金 861.1 4.6 0.54

COMEX期金 1258.3 9.8 0.78

COMEX期银 19.11 0.19 1

汇率

欧元/美元 1.2932

美元指数 84.178

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 孙茉莉/田建华/蔡美珍)
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