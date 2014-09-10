欧洲个股：法航荷航计划投资10亿欧元扩营旗下廉价航空品牌

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
路透巴黎9月10日 - 法航荷航(Air France-KLM) 称，该公司计划投资10亿欧元(13亿美元)用于扩营旗下欧洲廉价航空公司泛航航空(Transavia)。
法航荷航执行长Alexandre de Juniac对法国回声报称，该计划2019年前新增250个机师职位，并将泛航航空机队规模从目前的约50架增加至逾100架。
法航荷航发言人证实了这份报导。
Juniac称，此举将使得泛航航空跻身”欧洲最大的廉价航空公司之列“，且不排除进行并购来辅以成长。“如果出现机会，我们将考虑，但目前还没有出现，”他对该报表示。
法航荷航扩大廉价航空业务是效仿德国汉莎航空公司 的做法，汉莎航空通过旗下不太知名的欧洲翼航公公司(Eurowings)来增加廉价航空服务，并考虑成立一个廉价长途航空部门。
但汉莎航空和法国航空公司降低成本的举措，遭到强势工会的阻挠，两家公司最近几个月都发布获利预警。
因退休待遇争议，汉莎航空机师周三计划举行更多罢工，法国航空机师也计划从9月15至22日举行长达一周的罢工。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。