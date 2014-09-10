更新版 1-日本经济：央行副总裁岩田规久男乐观看待经济，不担心增税影响

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
但是，对于薪资在日本央行的大规模货币刺激措施推出后仍然增长缓慢的看法，岩田规久男并不认同。他表示，要让长久以来习惯于通缩和不愿加薪的公司开始考虑上调基本工资，还需要时间。
他还与很多分析师的意见相左，这些分析师认为随着疲弱日圆带来的提振效应开始消退，消费者通胀将会放缓。他称历史上日圆汇率和物价波动之间并不存在密切关联。
岩田规久男称，疲弱日圆可能透过提高进口成本而短暂推高物价，但长期来看单凭这一点并不能导致通胀加速，因受进口商品涨价影响的家庭将在其他方面节省开支。并补充说当这些方面的商品需求疲弱时，企业将被迫降价。
“我们的货币政策影响价格的渠道很多，包括产出缺口收窄，”他表示，强调说就业市场紧张将导致薪资上涨，并帮助日本央行实现通胀目标。
岩田规久男说，疲软日圆仍有对出口有利，但也承认如今汇率效应不及2006-2009年左右时的作用大，因很多日本企业将生产转移至海外。
他说，尽管出口迟迟不见回暖，不过企业信心依然不错，因很多企业的营收在增长。
“随着家庭和企业维持正面经济动能，经济将继续温和复苏，”岩田规久男说。(完)
(编译 郑茵/艾茂林; 审校 李爽/杜明霞)
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。