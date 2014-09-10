版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 15:13 BJT

更新版 1-日本经济：央行副总裁岩田规久男乐观看待经济，不担心增税影响

但是，对于薪资在日本央行的大规模货币刺激措施推出后仍然增长缓慢的看法，岩田规久男并不认同。他表示，要让长久以来习惯于通缩和不愿加薪的公司开始考虑上调基本工资，还需要时间。

他还与很多分析师的意见相左，这些分析师认为随着疲弱日圆带来的提振效应开始消退，消费者通胀将会放缓。他称历史上日圆汇率和物价波动之间并不存在密切关联。

岩田规久男称，疲弱日圆可能透过提高进口成本而短暂推高物价，但长期来看单凭这一点并不能导致通胀加速，因受进口商品涨价影响的家庭将在其他方面节省开支。并补充说当这些方面的商品需求疲弱时，企业将被迫降价。

“我们的货币政策影响价格的渠道很多，包括产出缺口收窄，”他表示，强调说就业市场紧张将导致薪资上涨，并帮助日本央行实现通胀目标。

岩田规久男说，疲软日圆仍有对出口有利，但也承认如今汇率效应不及2006-2009年左右时的作用大，因很多日本企业将生产转移至海外。

他说，尽管出口迟迟不见回暖，不过企业信心依然不错，因很多企业的营收在增长。

“随着家庭和企业维持正面经济动能，经济将继续温和复苏，”岩田规久男说。(完)

(编译 郑茵/艾茂林; 审校 李爽/杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐