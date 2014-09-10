基金观点：沪港通最终或令A股市场关注股息收益等基本因素--施罗德

路透香港9月10日 - 施罗德投资 周三发布报告指出，沪港通目前仍有多项技术性问题需要解决，但该计划将会带来非常深远及利好的影响，包括最终或会令到A股市场关注股息收益等基本因素。

施罗德亚洲股票团队的报告称，沪港通目前仍有多项挑战需要克服，主要围绕资本利得税、供股、结算以及每日限额几个方面。中国投资项目的资本利得税前景尚未明朗，政府并无表明是否会按回溯基准征税，亦无表明该项权利的属性。而目前中国并不允许海外投资者对A股上市公司行使供股权利。

报告并称，沪港两地股市的结算周期不同，意味着投资者如果想在香港卖出A股，则需要提前一天作出决定，并在交易前一天收市时将股票由托管商处过户到券商处过夜，待翌日才能卖出股票，这明显会带来许多交易对手风险，特别是在某些情况下，例如有多名托管商的净长仓客户。

而在计划实施初期，每日限额（净额）或会成为问题，因为两市的交易流量难免会倾向于买方（A股不允许日内交易），但随着资金的双向流动更趋平衡，预期出现满额的情况将会减少，而该问题亦显着缓解。

报告指出，对各市场而言，沪港通将会带来非常深远及利好的影响。即时受惠者包括香港上市证券交易所、证券公司及券商，预期这些机构将受惠于该项渐进融合计划所带来的成交量增长及新的商机。

与此同时，随着投资者利用股价差异进行套利，“A+H”两地上市股票的估值折让已经收窄，长期而言，这将使两地股价趋于一致，并为两地股市的长线投资者带来进一步的稳定性。

其他长期裨益包括为中国境内股市引入以机构投资者为主及更均衡的投资基础。透过批准该计划，以往经常因零售投资者短线操作而大幅波动的中国股市，最终或会开始关注公司的基本因素，包括股息收益及价值。

中国证监会4月与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间，即最快10月开通。