路透专访：美国CFTC主席称密切关注LME铝仓储问题进展

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
路透纽约9月10日 - 美国大宗商品市场监管当局--商品期货交易委员会(CFTC)仍将密切关注伦敦金属交易所(LME)动态。LME正努力解决当前的仓储政策危机，终端用户表示LME仓储政策抬高了铝价并扭曲供应情况。
CFTC新任主席马萨德在接受路透专访时称，CFTC一直与LME保持联系。LME正准备推出一项新的铝合约，力图减缓对全球铝定价崩坏的担忧。
“我们已经与他们(LME)就其中一些问题进行了对话，并将继续沟通，”他称。
马萨德周二拒绝评论CFTC的铝市场调查情况，但这是他6月获任命以来首次就该问题讲话，也是去年夏天爆发争议以来，CFTC主席最坦率的表态。
重建市场对LME铝合约的信心，并对仓储政策进行彻底改革，已是困扰LME多年的问题。铝合约交易量和流动性都位居LME合约之首。
消费端用户称，LME的铝合约已经败坏，因为LME期铝和现货市场之间存在巨大价差。
解决方法之一，就是推出一个能反映现货升水的新合约。
但终端用户也担心新合约的交割程序。
“他们正努力解决，我们会观察他们的进展，”马萨德表示。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。