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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 15:53 BJT

路透专访：美国CFTC主席称密切关注LME铝仓储问题进展

路透纽约9月10日 - 美国大宗商品市场监管当局--商品期货交易委员会(CFTC)仍将密切关注伦敦金属交易所(LME)动态。LME正努力解决当前的仓储政策危机，终端用户表示LME仓储政策抬高了铝价并扭曲供应情况。

CFTC新任主席马萨德在接受路透专访时称，CFTC一直与LME保持联系。LME正准备推出一项新的铝合约，力图减缓对全球铝定价崩坏的担忧。

“我们已经与他们(LME)就其中一些问题进行了对话，并将继续沟通，”他称。

马萨德周二拒绝评论CFTC的铝市场调查情况，但这是他6月获任命以来首次就该问题讲话，也是去年夏天爆发争议以来，CFTC主席最坦率的表态。

重建市场对LME铝合约的信心，并对仓储政策进行彻底改革，已是困扰LME多年的问题。铝合约交易量和流动性都位居LME合约之首。

消费端用户称，LME的铝合约已经败坏，因为LME期铝和现货市场之间存在巨大价差。

解决方法之一，就是推出一个能反映现货升水的新合约。

但终端用户也担心新合约的交割程序。

“他们正努力解决，我们会观察他们的进展，”马萨德表示。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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