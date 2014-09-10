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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 15:36 BJT

法国政经：财长承认2015年无法实现减赤目标，至少要到2017年

路透巴黎9月10日 - 法国财长萨潘(Michel Sapin)周三表示，法国需要到2017年才能将公共赤字相对国内生产总值(GDP)的比例降至3%，无法实现先前对欧盟所承诺的2015年达到目标。

这是法国又一次无法按期实现减赤目标。萨潘在新闻发布会上表示，法国并不是要求改变欧盟预算赤字规定，而是希望欧盟能够考虑到法国经济持续疲弱的现实。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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