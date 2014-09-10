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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 16:05 BJT

企业结盟：长江实业与三菱商事子公司洽谈合组飞机租赁事业--消息

一位高管称，合资细节仍在研究中，料将在几周内公布。高管们均未提供任何财务细节，由于信息尚未公布，他们也不愿意具名。

三菱商事和MC Aviation拒绝置评。长江实业也没有立即回复路透要求置评的请求。

上个月，长江实业证实对私募股权公司Terra Firma旗下租赁商AWAS Aviation Capital求售的100架飞机有意。该批飞机价值达50亿美元。

对于三菱商事，该交易可能带来对MC Aviation投资的部分回报。一位高管称，随着长江实业壮大租赁业务，也可能与MC Aviation达成其他交易。(完) (编译 张明钧/朱晓军；审校 高琦)
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