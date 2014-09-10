台湾债市：指标10年公债殖利率连三日走升，恐仍高档震荡

* 指标10年期公债连三日收升，再创逾九个月收盘新高 * 美债展望不佳，令台债买气观望 * 明日五年券区间1.21-1.24%，10年在1.68-1.725% 路透台北9月10日 - 台湾指标10年公债殖利率周三连续第三日收高，续创逾九个月高位 。交易员指出，美债展望不佳，终端买盘仍观望，虽然今日台电标售结果不差，不过债市中 期展望仍存疑虑，台债殖利率短期内恐持续高档震荡。 交易员表示，相较之下，五年券今日在台电公布标债结果后，殖利率反向收跌。他们认 为，近期停损卖压出笼后，殖利率自高位走低，短线有所支撑。 〞现在殖利率都在高点区，还有谁要空呢?被轧的风险也蛮大的。〞一位银行业交易员 表示。 103/13期公债 发行前交易今日收在1.7145%，收盘价再创逾九个月最高。 前高在2013年12月5日的收盘1.7225%。 **台电标债结果不差** 台湾最大公司债发行单位--台电周三表示，本次无担保公司债标售三年券得标利率为1. 10%，发行金额16亿台币，低于20亿的原预定发行额。该得标利率符合市场预估。 交易员表示，近期台债不论是五年或十年期公债的弹幅都颇大，短期内十年券103/13期 在1.72%附近、五年券103/10期 在1.2450见到短期支撑。只不过 ，在中期债市看空下，殖利率易升难跌，短期内较可能在高档震荡整理。 他们表示，今日台电公布标债结果之后，指标台债殖利率虽自高位略微走跌，但跌幅也 有限。台电的标债结果大致符合预期，短券的利率稍低、长券标出的量又比预期得多，因此 被市场视为偏向利多。 他们并预估，明日103/13期公债殖利率交易区间料在1.68-1.725%；五年期公债103/10 期 则料在1.21-1.24%。 美国三年期公债收益率周二势将收在逾三年最高水准，因投资人对美国联邦储备理事会 (FED/美联储)在下周货币政策会议上对升息采取更为强硬立场的预期增强。美国10年期公债 收益率由周一尾盘的2.47%升至2.5%，盘中稍早触及8月5日来最高的2.51%。[US /NCN] 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 -0.30 1.2270 1.2177-1.2355 51.5 10 103/13 +0.45 1.7145 1.6920-1.7175 123.0 本周及下周金融市场重要经济数据和事件有： 9/10(三)：法国7月工业生产、美国7月批发(趸售)库存、欧洲金融界智囊团2014年金融 论坛，欧洲央行总裁德拉吉出席、日本央行副总裁岩田规久男在记者会发表谈话、欧洲央行 执委会成员莫尔许和德国央行副总裁Claudia Buch发表演说、纽西兰央行利率决议； 9/11(四)：中国8月工业生产者出厂价格指数(PPI)、居民消费价格指数、德国8月CPI和 HICP终值、法国8月HICP终值； 9/12(五)：欧元区第二季就业人口、7月工业生产、美国8月进出口物价、8月零售销售 、韩国央行利率决定； 9/13(六)：中国8月固定资产投资、社会消费品零售总额、工业增加值、以及房地产投 资和销售情况月度报告。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 没有成交 5 103/10 1.2270 2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)