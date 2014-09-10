版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 15:42 BJT

《汇市简讯》美元/日圆料将延续涨势

0725 GMT

* 美元/日圆有涨向108.04的空间，该水准为2008年9月19日触及的高点

* 均衡转换线和基准线表现为正向关联

* 我们依然在105.02做多美元/日圆，因汇率继续创下数年高点

* 停止单一路设到105.90，以锁定获利

* 技术图：link.reuters.com/pyh82w

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐