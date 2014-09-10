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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 16:02 BJT

德国经济：处于扩张阶段，然受地缘政治风险冲击--经济部

经济部称，经济动力来自美国和一些亚洲新兴市场。但欧元区复苏不稳，日本、俄罗斯和拉丁美洲的疲弱，以及中国增长不均衡，都令德国承压。

“总的来说，海外经济状况不像此前认为的那样正面，”经济部称。(完)

(编译 田建华/艾茂林; 审校 张明钧/杜明霞)
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