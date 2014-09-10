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债券 | 2014年 9月 10日 星期三 15:49 BJT

欧元债市：10年期德债收益率上涨突破1%，稍晚进行10年期德债标售

“我们见到美债及德债出现抛盘，因担心美联储升息时程恐早于预期，”RIA Capital Markets债券策略师Nick Stamenkovic表示。

“但是收益率上扬应会鼓励投资人在标售时买进德债，特别是当前经济景况惨淡。”

Stamenkovic指出，这次标售的需求应该会优于上周德国五年期公债标售；上次平均得标收益率为0.25%。

德国10年期公债收益率 上涨1个基点至1.01%，从8月底创下的纪录低点0.87%上扬。

其他欧元区债市变化不大，其中西班牙债市在历经两日抛盘后恢复平静，交易商指称前两日抛盘出现的原因，在于苏格兰独立公投可能激励加泰隆尼亚(Catalonia)地区的分离主义分子。

西班牙10年期公债收益率 持平于2.20%，交易商称部分投资人愿意趁近期跌势买进，押注欧洲央行立场将持续压低收益率。

不过德国商业银行分析师在一份报告中指出，“下周苏格兰独立公投所带来的影响，以及下周债券标售，将让西班牙政府公债短期表现疲软。”(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华/张明钧; 审校 李爽)
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