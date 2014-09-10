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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 16:28 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦9月10日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

英镑/美元：英镑仍然承压，但昨天触及1.6060美元后，开始看起来严重超卖。1.6000美元仍为关键水准，因为这不仅是200周移动均线切入位，而且是从1.4820美元升至1.7190的50%回档位。英镑得涨回1.6280美元，才能消除下行风险，也才有机会重返1.6520美元。

欧元/美元：昨天触及1.2860美元低位的欧元，今天有不错的反弹，意味着市场可能仅略为偏空。1.2785美元的水平仍为中长期支撑。欧元需克服1.3020区域的阻力才有可能趋稳，并反弹升向1.3110美元。1.2785美元水平为1.2045升至1.3995美元的61.8%回档位。

欧元/英镑：持续探向0.8040英镑水平，这很可能是双重底阻力，但然而在此一水准下方，仍很有可能拉回至0.7970英镑的水准。如果升破0.8040英镑，初步可能挑战0.8085英镑，但也可能升向0.8150英镑。如果跌破0.7970英镑，接着可能下看0.7920英镑。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2927 1.2935 -0.06 -5.95 1.3745

美元/日圆 106.58 106.18 +0.38 +1.22 105.30

欧元/日圆 137.79 137.41 +0.28 -4.73 144.63

美元/瑞郎 0.9339 0.9329 +0.11 +4.60 0.8928

英镑/美元 1.6131 1.6105 +0.16 -2.57 1.6556

美元/加元 1.0995 1.0979 +0.15 +3.53 1.0620

澳元/美元 0.9134 0.9200 -0.72 +2.48 0.8913

新西兰元/美元 0.8215 0.8244 -0.35 +0.11 0.8206

欧元/瑞郎 1.2074 1.2069 +0.04 -1.61 1.2271

欧元/英镑 0.8012 0.8031 -0.24 -3.43 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1949 9.1951 -0.00 +3.93 8.8474

美元/挪威克朗 6.3522 6.3435 +0.14 +4.71 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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