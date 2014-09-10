全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
路透伦敦9月10日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
英镑/美元：英镑仍然承压，但昨天触及1.6060美元后，开始看起来严重超卖。1.6000美元仍为关键水准，因为这不仅是200周移动均线切入位，而且是从1.4820美元升至1.7190的50%回档位。英镑得涨回1.6280美元，才能消除下行风险，也才有机会重返1.6520美元。
欧元/美元：昨天触及1.2860美元低位的欧元，今天有不错的反弹，意味着市场可能仅略为偏空。1.2785美元的水平仍为中长期支撑。欧元需克服1.3020区域的阻力才有可能趋稳，并反弹升向1.3110美元。1.2785美元水平为1.2045升至1.3995美元的61.8%回档位。
欧元/英镑：持续探向0.8040英镑水平，这很可能是双重底阻力，但然而在此一水准下方，仍很有可能拉回至0.7970英镑的水准。如果升破0.8040英镑，初步可能挑战0.8085英镑，但也可能升向0.8150英镑。如果跌破0.7970英镑，接着可能下看0.7920英镑。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2927 1.2935 -0.06 -5.95 1.3745
美元/日圆 106.58 106.18 +0.38 +1.22 105.30
欧元/日圆 137.79 137.41 +0.28 -4.73 144.63
美元/瑞郎 0.9339 0.9329 +0.11 +4.60 0.8928
英镑/美元 1.6131 1.6105 +0.16 -2.57 1.6556
美元/加元 1.0995 1.0979 +0.15 +3.53 1.0620
澳元/美元 0.9134 0.9200 -0.72 +2.48 0.8913
新西兰元/美元 0.8215 0.8244 -0.35 +0.11 0.8206
欧元/瑞郎 1.2074 1.2069 +0.04 -1.61 1.2271
欧元/英镑 0.8012 0.8031 -0.24 -3.43 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1949 9.1951 -0.00 +3.93 8.8474
美元/挪威克朗 6.3522 6.3435 +0.14 +4.71 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。