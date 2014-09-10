更新版 1-中国金融：监管层拟设信托保障基金，以局部阵痛换信托业整体稳定

* 推进信托业保障基金旨在加强行业引导

* 监管层以信托公司阵痛换行业稳定运行

* 对通道类业务产生较大影响

* 保障基金设立不说明监管层鼓励刚性兑付 (新增更多评论和内容)

路透北京9月10日 - 中国信托业迎来新一轮政策变革期。与前几次不同的是，监管层期望以局部阵痛换取大局稳定。中国证券报周三报导称，监管层拟设立信托业保障基金，用于信托公司的机构重组和短期流动性救助，相关征求意见稿于近日下发。

三位消息人士向路透确认了该消息并表示，监管层推进设立中国信托业保障基金，有意加强行业引导，减少信托公司融资类信托业务。

“各公司已经收到了征求意见稿，这其实是落实银监会此前的规划。保障基金的设立不仅对防范风险来说是件好事儿，更在于加强引导行业向更健康稳健的方向发展。”一位接近监管层人士表示。

去年末，中国银监会主席助理杨家才表示，信托业可以探索建立“信托稳定基金”。如果某家公司出现流动性问题，或者需要兼并重组，先通过基金接盘，把股东的钱全部平仓，按照生前遗嘱把该补的钱补起来，之后再选择处置方式。

一位信托业内人士称，这对信托公司尤其是股东背景不强的公司来说，是一个不小的负担。此前，信托公司就有提取保障基金的制度，每年从利润中按一定比例计提，并由各个公司自行管理，但该笔基金的数额并不高。而此次意见稿中各公司认购保障基金的金额还是比较高的，各家信托公司甚至可能要增加资本金。

另一位信托公司市场人士表示，征求意见稿提出的基金认购的模式，有引导信托公司转型、减少融资类业务的意义。监管层即使让信托公司倒闭，也不愿出现过去那种行业整顿情况。

根据中证报报导，对于认购基金部分，该份征求意见稿进一步规定，信托公司按净资产余额的1%认购，资金信托按新发行金额的1%认购，财产信托按其收益的一定比例认购，具体办法另行规定。

对不久前下发的新版信托公司监管评级与分类监管指引，不少市场人士就表示，相比之前的办法，新版本更加明确了市场退出机制。

杨家才在去年中国信托业年会上表示，怎么样使被淘汰掉的部分不至于影响到整体，怎么样做到个体竞争、群体稳定，这既是每个单一机构的行业责任，也是市场监管的理想目标。

中证报报导援引某央企系信托公司高管称，如果正式文件将按照“资金信托按新发行金额的1%认购”这一条款执行，将对信托公司的通道类业务产生较大影响，将进一步加速通道类业务向基金子公司、券商资管转移。 根据信托业协会此前公布的数据，今年二季度末，信托管理的信托资产规模达到12.48万亿元人民币。其中单一资金信托的规模为8.48万亿元人民币，占比67.99%。而实际上，这其中大多数为银信合作的通道类业务。

**不鼓励刚性兑付**

征求意见稿指出，拟设立的中国信托业保障基金，主要用于信托公司的机构重组和短期流动性救助。对此，多位市场人士认为，这并不说明监管层鼓励刚性兑付。

“保障基金不等于刚性兑付，只是起一个补偿作用，不会百分百保本保息，就像存款保险中的限额赔付。”一位信托业人士表示。

另一位信托业人士称，其实刚性兑付在某种意义上讲已经被打破，比如一些项目在收益、期限上出现变通，逐渐对投资者心理底线进行试探。打破刚性兑付没有问题，关键是信托公司在其中不能有瑕疵，如果尽到职责，即使最后无法正常兑付也可以。

此前，中诚信托对其投资者表示，其规模高达13亿元的“诚至金开2号”将延期，并力争在15个月内完成信托财产的处置变现工作。

征求意见稿指出，中国信托业保障基金是用于防范信托行业系统风险和处置单体信托机构风险的资金，将由中国信托业协会联合信托公司等机构发起设立中国信托业保障基金有限责任公司，负责基金的筹集、管理和使用。

对此，某信托公司市场人士表示，将成立的保障基金部分扮演了原先银监会的角色，即托管问题信托公司，再给公司找下家；但是“找婆家”不是银监会职责之内，也存在利益输送的可能。

对于保障基金的设立，亦有业内人士表示，今年几单大的信托出现兑付危机，受到外界关注，实际从行业整体看，风险没有那么严重，外界比较关心的信托上万亿金额集中到期也不是新鲜事儿。而过早明确善后，反而会出现道德风险，让信托公司更能放开手脚做业务。