中国经济：尽管房地产构成下行风险，但有政策保证经济稳定--央行专家

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收升，油盘未现自营尾盘结汇清头寸

* 人民币先抑后扬，尾盘收升 * 实需购汇较多，大行适度提供美元流动性 * 近期地缘局势紧张依旧，市场预期有所分化 * 油盘未现，自营尾盘结汇清头寸 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京4月18日 - 人民币兑美元即期周二先抑后扬，尾盘小幅收升 。交易员称，市场预期本周会有大量油盘购汇，上午多家自营纷纷囤货，汇价一度稳定在6. 89附近；但油盘并未出现，尾盘时段自营大量结汇清理囤货，致汇价转为收升。 他们并表示，月中实需购汇较多，大行盘中适度提供美元流动性；近期地缘局势紧张依 旧，但对人民币的直接影响不大。另外缺乏波动也降低了对风险的对冲必要性，境内各个期 限的美元/人民币平价期权隐含波动率持续下降。 “因为油没来，所以大家都把囤积的美元多头砸出来了。”一中资行交易员表示，“上 个月油买了很多了，所以这个月大家都等，但可能油就不来了。” 亦有中资行交易员表示，目前市场对汇价的预期有所分化，做空美元的优势在于可以赚 carry，所以自营盘都是两头做，而客盘结购汇基本均衡。而中国的市场仍是资金为王，谁