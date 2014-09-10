中国经济：尽管房地产构成下行风险，但有政策保证经济稳定--央行专家

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8722元附近
路透上海4月19日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8722元附近，较上日升值约127点。
路透北京9月10日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周三在天津达沃斯论坛上表示，虽然房地产销售疲弱构成经济下行风险，但中国有政策来保证经济稳定发展。
马骏称，政府一些激励性的措施在投资方面产生了一些积极影响，特别是在铁路和住宅方面；但经济仍面临下行风险，房地产的投资可能会进一步的放缓。
“但是我认为中国还是有政策保证今后的经济发展是比较稳定的...尽管GDP的增长在过去几年有所放缓，我们的就业形势不错， ”他说，相关城市的失业率调查情况显示，失业率在下降。
中国总理李克强周二在天津达沃斯论坛表示，今年经济主要预期指标能够完成，并称保持宏观政策的稳定性和连续性，保持定力同时也继续有所作为。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透上海4月19日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8722元附近，较上日升值约127点。
* 人民币先抑后扬，尾盘收升 * 实需购汇较多，大行适度提供美元流动性 * 近期地缘局势紧张依旧，市场预期有所分化 * 油盘未现，自营尾盘结汇清头寸 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京4月18日 - 人民币兑美元即期周二先抑后扬，尾盘小幅收升 。交易员称，市场预期本周会有大量油盘购汇，上午多家自营纷纷囤货，汇价一度稳定在6. 89附近；但油盘并未出现，尾盘时段自营大量结汇清理囤货，致汇价转为收升。 他们并表示，月中实需购汇较多，大行盘中适度提供美元流动性；近期地缘局势紧张依 旧，但对人民币的直接影响不大。另外缺乏波动也降低了对风险的对冲必要性，境内各个期 限的美元/人民币平价期权隐含波动率持续下降。 “因为油没来，所以大家都把囤积的美元多头砸出来了。”一中资行交易员表示，“上 个月油买了很多了，所以这个月大家都等，但可能油就不来了。” 亦有中资行交易员表示，目前市场对汇价的预期有所分化，做空美元的优势在于可以赚 carry，所以自营盘都是两头做，而客盘结购汇基本均衡。而中国的市场仍是资金为王，谁
路透上海4月18日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价放量小跌，但波动区间明显收窄。交易员称，月中实需购汇较多，大行适度提供美元流动性，汇价暂时稳定在6.89元附近；近期地缘局势紧张依旧，但对人民币的直接影响不大，料短期仍延续横盘走势。