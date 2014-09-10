《中国新债预测》国开行三期债收益率料接近二级，配置价值尚可或支撑需求

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 招标品种: 第20、19、22期增发
* 期限及金额上限：3/5/10年均为50亿元
* 招标时间: 9月11日下午15:00-16:00
* 受访人数: 7位(券商、银行)
* 预测区间:4.60%-4.70%；4.78%-4.86%；4.90%-5.02%
* 预测均值:4.66%；4.83%；4.99%
路透上海9月10日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三期固息金融债。路透调查显示，近期机构对现券二级走势心态谨慎，且本周一级新债配置动力有限，均施压明日新债，但鉴于经济下行压力下，长端金融债配置价值尚可，料明日新债需求一般，收益率定位接近或略低于二级。
上海一银行交易员表示，从近期市场来看，当前债市趋势调整动力明显减弱，买卖双方相对均衡，机构策略回归观望，收益率中枢维持窄幅波动调整，且一二级市场显现走弱迹象，预计短期债市将维持相对弱势波动的走势，投标需求难现明显回升。
国海证券最新一级定价报告则指出，由于此次国开招标是在暂停一周后发行，且后期发行量会越来越少，且本次国开债招标的期限品种齐全，可以满足不同机构的配置要求；对于配置型机构而言，经济下行的压力还在,金融债品种仍具备一定的相对价值优势。
银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，3/5/10年最新收益率分别为4.6969%、4.8636%和5.0346%。
明日三期债中，三年品种为20期债 的第四次增发，五年为19期债 的第六次增发，10年为22期债 的第二次增发。
具体发行条款如下：
第20、19、22期增发
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发行上限 各期均为50亿元
期限/计息方式 3/5/10年固息
招标时间 9月11日下午15:00-16:00
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 9月16日
起息日 3年：8月7日
5年：7月24日
10年：8月21日
分销期 9月12日-9月16日
上市日 9月22日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)
(发稿 吴芳； 审校 林高丽)
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。