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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 16:06 BJT

《中国新债预测》国开行三期债收益率料接近二级，配置价值尚可或支撑需求

* 招标品种: 第20、19、22期增发

* 期限及金额上限：3/5/10年均为50亿元

* 招标时间: 9月11日下午15:00-16:00

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间:4.60%-4.70%；4.78%-4.86%；4.90%-5.02%

* 预测均值:4.66%；4.83%；4.99%

路透上海9月10日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三期固息金融债。路透调查显示，近期机构对现券二级走势心态谨慎，且本周一级新债配置动力有限，均施压明日新债，但鉴于经济下行压力下，长端金融债配置价值尚可，料明日新债需求一般，收益率定位接近或略低于二级。

上海一银行交易员表示，从近期市场来看，当前债市趋势调整动力明显减弱，买卖双方相对均衡，机构策略回归观望，收益率中枢维持窄幅波动调整，且一二级市场显现走弱迹象，预计短期债市将维持相对弱势波动的走势，投标需求难现明显回升。

国海证券最新一级定价报告则指出，由于此次国开招标是在暂停一周后发行，且后期发行量会越来越少，且本次国开债招标的期限品种齐全，可以满足不同机构的配置要求；对于配置型机构而言，经济下行的压力还在,金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，3/5/10年最新收益率分别为4.6969%、4.8636%和5.0346%。

明日三期债中，三年品种为20期债 的第四次增发，五年为19期债 的第六次增发，10年为22期债 的第二次增发。

具体发行条款如下：

第20、19、22期增发

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发行上限 各期均为50亿元

期限/计息方式 3/5/10年固息

招标时间 9月11日下午15:00-16:00

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 9月16日

起息日 3年：8月7日

5年：7月24日

10年：8月21日

分销期 9月12日-9月16日

上市日 9月22日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)

(发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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