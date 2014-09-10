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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 16:07 BJT

离岸人民币：宝龙地产拟发三年期点心债，指导票息已较年初大幅提高

路透香港9月10日 - 中国房地产开发商--宝龙地产 公司周三计划发行一笔点心债，债券期限三年，公司正按11%的初步指导利率征询投资者兴趣，该笔债券定价已较年初计划发行的同期限点心债有了大幅提升。

宝龙地产和新发债券被穆迪和标普评为B2/B。

今年１月底，宝龙地产曾计划发行一笔三年期点心债，当时市场询价时的初步指导利率为9.875%。该期债券发人评级为：穆迪“B3”,标普“ B”；标普给予债券预期发行评级“ B-”。

宝龙地产周三公告称，计划将发债集资所得款项，用作为其现有负债再融资。此前，宝龙地产发行的10亿港元2014年到期的13.8%优先票据已于9月8日到期。

占香港美元新债发行市场几近30%的中国房地产债是观察融资成本的一个“窗口”，随着上半年房企销售业绩普遍下滑、海外量化宽松政策逐步退出等内外因素交加，多数房企面临海外融资成本上涨的压力。

北京中原地产研究中心统计数据显示，房企海外融资成本已普遍增加到7%以上。数据显示，今年前5个月，中国房企海外融资额达272亿美元，6月则达95.6亿美元，为年内峰值。7月则开始下滑四成以上至56.6亿美元。

瑞信（香港）、国泰君安（香港）、海通国际、汇丰银行、美银美林、瑞银香港分行及VTB Capital担任今次发债的联席牵头经办人兼联席账簿管理人，预计最快于今天定价。

穆迪上周出具报告指，截至今年6月底，宝龙地产的债务总额为181亿元，约为2014年合约销售目标的1.5倍。宝龙地产上半年合约销售额为36.89亿元，业绩符合预期。鉴于下半年宝龙计划推出100亿元的新项目，预计其有望实现120亿元的全年合约销售目标。（完） (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
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