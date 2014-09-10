离岸人民币：宝龙地产拟发三年期点心债，指导票息已较年初大幅提高

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
路透香港9月10日 - 中国房地产开发商--宝龙地产 公司周三计划发行一笔点心债，债券期限三年，公司正按11%的初步指导利率征询投资者兴趣，该笔债券定价已较年初计划发行的同期限点心债有了大幅提升。
宝龙地产和新发债券被穆迪和标普评为B2/B。
今年１月底，宝龙地产曾计划发行一笔三年期点心债，当时市场询价时的初步指导利率为9.875%。该期债券发人评级为：穆迪“B3”,标普“ B”；标普给予债券预期发行评级“ B-”。
宝龙地产周三公告称，计划将发债集资所得款项，用作为其现有负债再融资。此前，宝龙地产发行的10亿港元2014年到期的13.8%优先票据已于9月8日到期。
占香港美元新债发行市场几近30%的中国房地产债是观察融资成本的一个“窗口”，随着上半年房企销售业绩普遍下滑、海外量化宽松政策逐步退出等内外因素交加，多数房企面临海外融资成本上涨的压力。
北京中原地产研究中心统计数据显示，房企海外融资成本已普遍增加到7%以上。数据显示，今年前5个月，中国房企海外融资额达272亿美元，6月则达95.6亿美元，为年内峰值。7月则开始下滑四成以上至56.6亿美元。
瑞信（香港）、国泰君安（香港）、海通国际、汇丰银行、美银美林、瑞银香港分行及VTB Capital担任今次发债的联席牵头经办人兼联席账簿管理人，预计最快于今天定价。
穆迪上周出具报告指，截至今年6月底，宝龙地产的债务总额为181亿元，约为2014年合约销售目标的1.5倍。宝龙地产上半年合约销售额为36.89亿元，业绩符合预期。鉴于下半年宝龙计划推出100亿元的新项目，预计其有望实现120亿元的全年合约销售目标。（完） (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。