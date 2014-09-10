《中国债市每日综述》M2增速续降暂未令现券起波澜，待更多细项数据佐证

* 8月末M2增速续降但现券仍窄幅震荡

* 还需更多细项金融数据佐证，债市暂维持观望

* 资金面更显趋紧，回购利率多止跌转升

* 信用债质押融资难度依旧偏高

路透上海9月10日 - 有关中国8月末广义货币供应量M2增速环比继续滑落的消息，并未在周三的银行间债市中掀起明显波澜，现券及IRS基本仍维持窄幅震荡，仅长端IRS下滑了约2个基点(bp)左右；而昨日午后开始收敛的资金面，今日则显进一步趋紧态势，回购利率多止跌转升。

交易员指出，尽管M2增速续降可能预示8月金融数据仍不理想，但这还需更多细项数据的佐证，在央行正式发布数据前，债市难脱观望氛围。

“（现券）还是比较平淡吧，听了总理的讲话，早上（收益率）稍微下一点点，不过资金有点紧，国债招的也不怎么样，后来又回来了，”上海一券商交易员称。

中国总理李克强周二表示，今年8月末广义货币供应量M2同比增速只有12.8%，在控制范围之内。中国还会继续坚持稳健的货币政策，在稳定总量的同时要进行结构性调控。 而7月末M2同比增速为13.5%。

北京一银行交易员谈到，尽管近期新债的投标倍数都还不错，但定位情况普遍不低，这也显示机构对于后市的谨慎心态，加上流动性又有收紧之势，现券走强的动力暂不足；而在李克强总理透露放缓的M2数据后，市场对于近日将公布的金融数据也更为期待。

财政部上午招标发行的280亿元人民币三年期固息国债，中标利率为4.00%，高于此前3.97%的市场预测均值；该期债边际中标利率为4.04%，投标倍数为2.04倍。

剩余期限约9.37年的国开行固息债140205券最新成交对应收益率 继续持稳在4.9450%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 则基本回吐昨日涨幅，今日收报93.370元人民币，较上日结算价跌0.112元，或0.12%。

**资金紧张稍有加剧**

在成交量连创新高后，中国银行间市场周三主要回购利率止跌小涨。而因除国开行以外的其他机构出资愿意明显萎缩，资金面紧意较此前有所增加，其中券商和基金等主要以信用债为融资质押品的机构，压力尤其明显。

交易员表示，目前还不清楚本轮流动性转紧的直接原因，不排除是中秋节银行走款，以及吉视传媒转债发行等多因素共同作用。按常理，本周资金面应该不至于太过恶化，可先看看明日央行公开市场操作情况再做判断。

上海一券商交易员称，因受质押品、以及交易对手等限制，其可获得资金渠道多集中在地方性银行等小机构。虽然国开行一直为市场提供流动性，但从国开行借得资金的机构若不出钱，资金面压力随之增加。

在经历早盘七天和隔夜回购被在加权成交基础上加逾百个基点(bp)的报价后，该交易员无奈指出，“我们只是希望(出资方)不要太黑的情况下，把钱借平就行。”

自上周四以来，银行间市场质押式回购成交均突破万亿元人民币，其中上周五和周二两天连续刷新历史高点。

与券商和基金等机构在借入资金价格上的劣势相比，银行情况略好，不过整体需求也十分旺盛。

上海一银行交易员透露，除国开行外，其他大型银行罕有出钱，而股份制及地方性银行需求不减，令资金紧意进一步扩散。不过若明日央行公开市场可适当安抚市场，加上吉视转债冻结资金即将解冻，近两日资金形势或不必过于担心。

“转债冻结的钱要回来了，如果明天公开市场不净回笼，应该也会好一些。当然下周开始缴税，还有季末效应如果出来，那就不好说了。”后一交易员认为。

吉视传媒 拟发行17亿元可转债，上周五(5日)为网上、网下申购日，周二(9日)为网下申购定金验资，今日为网上申购资金验资。网下、网上冻结资金将于周四至周五陆续解冻。

对于节后资金紧张的原因，华中一银行交易员表示，这可能是中秋节后银行走款还在持续、吉视传媒转债发行，准备下周新股发行，以及季末谨慎因素等多重因素的共同作用。

央行公开市场周二进行了150亿元14天期正回购操作，中标利率持平在3.70%。按当日100亿元正回购到期计算，单日实现50亿元资金净回笼。另据路透统计，周四(11日)公开市场将还有100亿元的正回购到期。

今日银行间市场质押式回购总成交金额10,610.12亿元，较上日创新高的11,547.88亿元有所回落。其中，隔夜品种为7,392.46亿元，上日为7,789.67亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8555 2.8267 +2.88 7,392.46

七天 3.2251 3.1564 +6.87 1,719.23

14天 3.4132 3.3957 +1.75 978.21

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.6350 5.2900 -265.50 2,753.70

七天 3.9000 4.3000 -40.00 338.61

14天 3.8000 4.0900 -29.00 33.67

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9800 2.8400 +14.00 --

七天 3.2500 3.2900 -4.00 --

14天 3.4200 3.4100 +1.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8390 2.8160 +2.30 --

七天 3.1610 3.1520 +0.90 --

三个月 4.6495 4.6522 -0.27 --