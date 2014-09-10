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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 16:34 BJT

《全球汇市》美元兑日圆攀升至六年高位，澳元挫跌

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2930 1.2935 -0.04 -5.93 1.3745

美元/日圆 106.71 106.18 +0.50 +1.34 105.30

欧元/日圆 137.97 137.41 +0.41 -4.60 144.63

美元/瑞郎 0.9338 0.9329 +0.10 +4.59 0.8928

英镑/美元 1.6095 1.6105 -0.06 -2.78 1.6556

美元/加元 1.1009 1.0979 +0.27 +3.66 1.0620

澳元/美元 0.9117 0.9200 -0.90 +2.29 0.8913

新西兰元/美元 0.8219 0.8244 -0.30 +0.16 0.8206

欧元/瑞郎 1.2076 1.2069 +0.06 -1.59 1.2271

欧元/英镑 0.8033 0.8031 +0.02 -3.18 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1942 9.1951 -0.01 +3.92 8.8474

美元/挪威克朗 6.3410 6.3435 -0.04 +4.53 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/李爽/张明钧/陈宗琦；审校 田建华/张明钧/蔡美珍/高琦)
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