《全球汇市》美元兑日圆攀升至六年高位，澳元挫跌

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2930 1.2935 -0.04 -5.93 1.3745
美元/日圆 106.71 106.18 +0.50 +1.34 105.30
欧元/日圆 137.97 137.41 +0.41 -4.60 144.63
美元/瑞郎 0.9338 0.9329 +0.10 +4.59 0.8928
英镑/美元 1.6095 1.6105 -0.06 -2.78 1.6556
美元/加元 1.1009 1.0979 +0.27 +3.66 1.0620
澳元/美元 0.9117 0.9200 -0.90 +2.29 0.8913
新西兰元/美元 0.8219 0.8244 -0.30 +0.16 0.8206
欧元/瑞郎 1.2076 1.2069 +0.06 -1.59 1.2271
欧元/英镑 0.8033 0.8031 +0.02 -3.18 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1942 9.1951 -0.01 +3.92 8.8474
美元/挪威克朗 6.3410 6.3435 -0.04 +4.53 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/李爽/张明钧/陈宗琦；审校 田建华/张明钧/蔡美珍/高琦)
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。