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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 16:25 BJT

香港股市：恒指收跌1.9%，创逾七个月来最大单日跌幅

两大指数周三皆创下2月4日以来最大跌幅。

港股跟随美股跌势，因旧金山联邦储备银行一份经济学家报告指出，投资人预期的升息速度低于美联储官员。

腾讯 大跌3.3%，至七周低点，受对手阿里巴巴IPO-BABA.N即将在纽约挂牌影响。

中国内地移动运营商股价受创，因中国未列入苹果 新款手机iPhone 6的首发市场名单。中国移动 跌2.6%，中国联通 及中国电信 各重挫逾3%。(完)
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