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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 16:34 BJT

金属期市：美元升势暂停助LME期铜持稳，期镍续跌

“中国和欧洲的一系列宏观数据都在质疑需求情况。今年需求面唯一的一丝希望--美国--也将无法改变金属需求状况。像昨天的情况，市场只是需要一个止住跌势的安全阀。”瑞银财富管理的分析师Dominic Schnider表示。

“当然了，市场有些反应过度，因此今天出现反弹，我丝毫不奇怪。我们给予客户的建议是，仔细遴选投资组合中的资产，持有那些供应面利好的金属，比如镍。”

0729 GMT，LME三个月期铜 稳升0.2%，报每吨6,854美元。期铜在昨日一度下跌2.2%，触及8月14日以来的最低位6,821.75美元，该水准现在已经成为重要支撑。

上海期交所主力11月期铜 下跌1.4%，报每吨48,870元人民币。上海期锌 和期铅 分别下跌2.5%和2.6%。

交易员指出，上海期锌出现大量多头仓位结清，因为随着价格走低，未平仓合约数量下降。上海期铜投机者看来是已经转为做空。（完）

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/高琦 审校 田建华/李爽)
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