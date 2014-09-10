金属期市：美元升势暂停助LME期铜持稳，期镍续跌

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
“中国和欧洲的一系列宏观数据都在质疑需求情况。今年需求面唯一的一丝希望--美国--也将无法改变金属需求状况。像昨天的情况，市场只是需要一个止住跌势的安全阀。”瑞银财富管理的分析师Dominic Schnider表示。
“当然了，市场有些反应过度，因此今天出现反弹，我丝毫不奇怪。我们给予客户的建议是，仔细遴选投资组合中的资产，持有那些供应面利好的金属，比如镍。”
0729 GMT，LME三个月期铜 稳升0.2%，报每吨6,854美元。期铜在昨日一度下跌2.2%，触及8月14日以来的最低位6,821.75美元，该水准现在已经成为重要支撑。
上海期交所主力11月期铜 下跌1.4%，报每吨48,870元人民币。上海期锌 和期铅 分别下跌2.5%和2.6%。
交易员指出，上海期锌出现大量多头仓位结清，因为随着价格走低，未平仓合约数量下降。上海期铜投机者看来是已经转为做空。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/高琦 审校 田建华/李爽)
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。