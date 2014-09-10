《路透晚报》--9月10日日间新闻摘要（国际版）

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
[市场摘要]
--日本股市：小幅收高，日圆兑美元汇价跌至六年低位提振出口股
日本股市日经指数周三收高，收复稍早的失地，因日圆兑美元跌至六年最低位后，提振本田和Panasonic 等出口股。日经指数收高0.3%，报15,788.78点，逼近上周所创的七个月高位15,829.38点。日本东证股价指数(TOPIX)上涨0.6%，收报1,306.79点。
--中国股市：沪综指收跌，政策预期减弱大盘持续技术性调整
中国股市沪综指收跌，李克强总理此前讲话令市场政策预期减弱，大盘持续调整。分析师指出，前期市场对稳增长政策的预期有所高估，后期政策面对大盘的驱动力将逐步减弱，后市将以阶段性、结构性行情为主。沪综指收报2,318.305点，跌8.222点或0.35。
--香港股市：恒指收跌1.9%，创逾七个月来最大单日跌幅
香港股市收挫，创逾七个月来单日最大跌幅，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期更早升息的疑虑，引发卖压全面出笼。恒生指数收跌1.9%，至24,705.36点，创四周收盘低位。恒生国企指数挫跌2.6%。
--全球汇市：美元兑日圆攀升至六年高位，澳元挫跌
受美国公债收益率续涨带动，美元兑日圆升至六年高位，澳元连续第二个交易日大跌，因利差交易遭解除。美元兑日圆欧洲盘初小涨至106.66。澳元兑美元大跌0.7%至0.9138。英镑亦稍获喘息，尽管苏格兰独立疑虑犹存。英镑兑美元上涨约0.2%至1.6134美元。
--欧元债市：10年期德债收益率上涨突破1%，稍晚进行10年期德债标售
10年期德债收益率上涨突破1%，稍晚的德国指标新债标售预计会吸引投资者回归市场。此前对美国提早升息的担忧引发公债价格下跌。德国10年期公债收益率上涨1个基点至1.01%，从8月底创下的纪录低点0.87%上扬。西班牙10年期公债收益率持平于2.20%。
--金属期市：美元升势暂停助LME期铜持稳，期镍续跌
伦敦金属交易所(LME)金属合约继前日大跌后弱势整理，因美元在上冲后稍作休整，铜价则持稳于四周低位附近。不过镍价在前日下跌5%后扩大跌幅，因供应疑虑缓解。0840GMT，LME三个月期铜稳升0.1%，报每吨6,846美元。上海期交所主力11月期铜下跌1.4%，报每吨48,870元人民币。
--国际油市：布兰特原油持于99美元上方，但需求忧虑挥之不散
布兰特原油小幅上涨，持于每桶99美元上方，但并未远离前一日因全球石油需求忧虑而创下的16个月低点。0839GMT，布兰特原油10月期货上涨0.09美元，报每桶99.25美元。美国原油上涨0.10美元，报每桶92.85美元。
--全球金市：金价陷于三个月低位附近，因担忧美联储提早升息
金价持稳于三个月低位附近，因有关美国提早升息的猜测推高美元，并削弱了黄金的魅力。0838GMT，现货金小跌，报每盎司1,253.50美元。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 朱晓军; 审校 蔡美珍)
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。