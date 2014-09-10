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债券 | 2014年 9月 10日 星期三 16:36 BJT

路透基点：AerCap寻求将2013年的五年期贷款规模增至3亿美元--TRLPC

路透香港9月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，荷兰航空租赁公司AerCap Holdings NV寻求将2013年10月签署的1.8亿美元五年期贷款案规模增至3亿美元。

AerCap自行安排这笔新融资，正邀请现有贷款银行和新银行参与此次交易。

现有银行若参与新贷款，将获得50个基点的参贷费。消息人士称，利率和交易结构将维持不变。

筹得资金将用于运营资本。

银行应在10月3日前作出答复。借款人8月25日在台北举行一次非融资目的路演。(完)

(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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