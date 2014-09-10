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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 16:36 BJT

香港新债：长城资管首涉国际债券市场，拟发5亿美元债已获超额认购--消息

路透香港9月10日 - 中国四大资产管理公司之一--长城资产管理公司首次涉足国际债券市场，计划发行最多5亿美元三年期美元债，初步指导息率为同期美国国债加约190个点子，据消息人士周三透露，目前已获14倍超额认购。

消息人士并透露，长城资产是次发债透过一间名为China Great Wall International Holdings Limited的子公司担任发债主体，债券获中国银行伦敦分行出具信用证作担保，长城资产提供保持良好契约(keepwell deed)以进一步增强债券的信用质量。

该笔债券已获穆迪初步"A1"评级。债券将在香港交易所上市。

"今日路演投资者反应热烈，目前已获逾70亿美元、14倍超额认购。"一位承销人士称。

中国银行、渣打银行和国泰君安担任今次发债的联席全球协调人，并连同建银国际、工银亚洲、农银香港分行、农银国际、德意志银行、瑞信、汇丰和永隆银行担任是次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人，预计最快今天定价。

包括长城资产在内的中国四大资产管理公司成立于1999年，成立之初的主要任务是收购、管理和处置国有银行剥离的不良资产。而在完成该政策性任务后，目前均已向商业化转型。 东方资产、信达资产、华融资产均已先后在国际市场发行过美元债。

据公司网站，长城资产目前在中国设有30家办事处；旗下拥有金融业务类、中间业务类和辅助业务类共11家平台公司。

另一家资产管理公司、已完成改制的中国信达资产 已于去年12月在香港成功首次公开发行(IPO)，募集资金约190亿港元，为四大国有资产管理公司中首家上市。（完） (记者 赵红梅; 审校 林高丽)
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