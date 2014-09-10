重温稿-《中国新债预测》国开行三期债收益率料接近二级，配置价值尚可或支撑需求

更正-欧洲个股：宝马汽车预期今年中国销售成长约10%，全球成长5-5.5%
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 招标品种: 第20、19、22期增发
* 期限及金额上限：3/5/10年均为50亿元
* 招标时间: 9月11日下午15:00-16:00
* 受访人数: 7位(券商、银行)
* 预测区间:4.60%-4.70%；4.78%-4.86%；4.90%-5.02%
* 预测均值:4.66%；4.83%；4.99%
路透上海9月10日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三期固息金融债。路透调查显示，近期机构对现券二级走势心态谨慎，且本周一级新债配置动力有限，均施压明日新债，但鉴于经济下行压力下，长端金融债配置价值尚可，料明日新债需求一般，收益率定位接近或略低于二级。
上海一银行交易员表示，从近期市场来看，当前债市趋势调整动力明显减弱，买卖双方相对均衡，机构策略回归观望，收益率中枢维持窄幅波动调整，且一二级市场显现走弱迹象，预计短期债市将维持相对弱势波动的走势，投标需求难现明显回升。
国海证券最新一级定价报告则指出，由于此次国开招标是在暂停一周后发行，且后期发行量会越来越少，且本次国开债招标的期限品种齐全，可以满足不同机构的配置要求；对于配置型机构而言，经济下行的压力还在,金融债品种仍具备一定的相对价值优势。
银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，3/5/10年最新收益率分别为4.6969%、4.8636%和5.0346%。
明日三期债中，三年品种为20期债 的第四次增发，五年为19期债 的第六次增发，10年为22期债 的第二次增发。
具体发行条款如下：
第20、19、22期增发
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发行上限 各期均为50亿元
期限/计息方式 3/5/10年固息
招标时间 9月11日下午15:00-16:00
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 9月16日
起息日 3年：8月7日
5年：7月24日
10年：8月21日
分销期 9月12日-9月16日
上市日 9月22日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)
(发稿 吴芳； 审校 林高丽)
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市
路透上海4月19日 - 尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场周三资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。 “比昨天更紧，短的(品种)供给都不太行，还是缴税量大吧，估计得持续到20号，央行逆回购感觉还是不太够。”上海一银行交易员说，不过央行也不愿意投放过多流动性，希望度过缴税周期，资金面会有所好转。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。周二则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿；今日继续进行800亿元逆回购，净投放600亿。 “偏紧，但是只要肯出价，也能借到。我们还没有借齐，主要是不太想拿高价，”北京一券商交易员称，“目前隔夜品种攀升到3.5%以上，如果要找低价的话，还需要再等等看，战线会拉得比较长。” 她指出，主要是缴税周期机构出资心态都比较