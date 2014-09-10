香港个股：海通国际在港推出投资移民基金指数系列

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
路透香港9月10日 - 中国海通证券 的海外业务分支--海通国际 周一宣布，推出针对在港投资移民基金的指数系列，涵盖股票、债券及交易所买卖基金（ETF）等基金。
该三只基金指数的成分股包含香港“资本投资者入境计划”（即投资移民）中所有所属资产类别的合资格投资基金，股票基金、债券基金及交易所买卖基金指数的成份股数目分别为45个、5个及14个。该基金指数系列反映“资本投资者入境计划”内合资格投资基金组别的平均回报，协助投资者了解不同资产类别的回报及走势。
海通国际私人财富管理业务发展董事陈淑婷在记者会表示，基金指数系列并非产品，免费提供给客户作参考用，以方便客户了解自己所买产品与市场平均水平的对比情况，至于购买哪项基金，由客户自行选择。该基金指数系列将于每月2日持续更新。
公司财富管理董事总经理廖薛伦介绍说，近两三年，投资移民的客户较多投资于公司或者有稳定回报的投资基金，而较少投资于股票。由公司推出的三项基金指数亦可看出，债券基金较股票基金表现稳定，主要因为债券较股票更稳定且派息更高。
该基金指数系列以2003年10月27日香港推出“资本投资者入境计划”的日期为基数日，基数点为100点。各基金指数成份股包含所有所属资产类别的合资格投资基金，各成份基金的权重于基数日定为一致，以反映该基金类别整体平均回报，并于每季检讨日检视基金指数成份股及调整比重。
香港政府于2010年10月修订投资移民规定，包括将投资门槛(及净资产或净资本要求)由原来的650万港元提高至1,000万港元，并将房地产从投资资产类别中剔除。
据香港入境处的数据，截至今年6月底“资本投资者入境计划”的申请总数为39,024，其中中国籍而已取得外国永久性居民身分的人士占九成。（完） (发稿 张亚璇; 审校 梁慧仪/黄凯)
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。