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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 16:57 BJT

亚洲橡胶：沪胶跌至纪录低位，TOCOM期胶跌至五年低位

上海期交所1月期胶 盘中触及每吨13,365元人民币(2,180美元)的历史低位，之后结算价下跌1.50%，至13,480元人民币。

东京工业品交易所(TOCOM)2月期货 一度跌至每公斤187日圆(1.76美元)，为2009年以来新低。该合约结算价下跌2.4日圆，至188.6日圆。

上海与东京期胶年内皆已下跌超过31%，受中国经济顾虑，以及近期泰国决定出售20万吨橡胶库存影响。

“供需面忧虑仍在。尽管青岛的库存已经下降许多，但仍超过20万吨，”东京一名交易员在谈及中国保税仓库库存时表示。

新加坡商品交易所(SICOM)近月期胶合约 下跌至每公斤148.80美分低位。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/陈宗琦；审校 高琦/李爽)
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