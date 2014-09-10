《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月10日

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透香港9月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地 时间16:42时，1港元=0.79073人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为-5.71%，高于上交易日收盘的-7.23%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 3.56 5.19 0.87 建设银行 4.11 5.81 0.89 中国银行 2.71 3.66 0.94 农业银行 2.49 3.60 0.87 招商银行 10.71 14.58 0.93 中信银行 4.40 4.89 1.14 交通银行 4.31 5.71 0.95 民生银行 6.33 7.51 1.07 中国人寿 15.73 23.30 0.85 中国平安 43.16 64.15 0.85 中国太保 19.91 29.55 0.85 中信证券 13.30 19.20 0.88 新华人寿 24.78 28.35 1.11 海通证券 10.16 12.86 1.00 华能国际 6.33 9.22 0.87 大唐发电 3.93 4.39 1.13 华电国际 3.85 5.65 0.86 中煤能源 4.49 4.77 1.19 中国神华 15.41 23.00 0.85 中国石油 8.03 11.06 0.92 兖州煤业 8.66 6.76 1.62 中国石化 5.63 7.92 0.90 上海石化 3.75 2.72 1.74 中海油服 20.06 22.10 1.15 中国铝业 3.76 3.56 1.34 江西铜业 13.85 13.88 1.26 洛阳钼业 7.49 5.27 1.80 紫金矿业 2.36 2.00 1.49 马钢股份 1.84 1.79 1.30 鞍钢股份 3.53 5.29 0.84 重庆钢铁 2.86 1.96 1.85 海螺水泥 17.75 27.75 0.81 北人股份 7.11 4.43 2.03 中联重科 4.83 4.79 1.28 金隅股份 6.53 5.83 1.42 中国国航 3.79 4.99 0.96 东方航空 2.88 2.70 1.35 南方航空 2.68 2.72 1.25 中国远洋 3.61 3.53 1.29 中海集运 3.12 2.41 1.64 中集集团 15.99 17.46 1.16 中海发展 5.64 5.69 1.25 宁沪高速 6.21 8.94 0.88 深高速 4.89 5.17 1.20 成渝高速 3.05 2.84 1.36 皖通高速 4.60 4.76 1.22 广深铁路 2.87 3.13 1.16 中国南车 5.37 7.16 0.95 中国交建 4.15 5.66 0.93 中国铁建 5.21 7.40 0.89 中国中铁 2.93 4.22 0.88 长城汽车 31.94 32.90 1.23 比亚迪 53.66 56.10 1.21 广汽集团 8.27 8.38 1.25 青岛啤酒 40.33 57.40 0.89 白云山 27.97 27.95 1.27 新华制药 6.96 4.93 1.79 海信科龙 9.23 9.24 1.26 南京熊猫 10.49 6.91 1.92 晨鸣纸业 4.65 3.93 1.50 上海医药 14.14 17.44 1.03 中兴通讯 14.58 18.34 1.01 东方电气 13.63 13.14 1.31 潍柴动力 20.74 30.45 0.86 东北电气 4.36 2.53 2.18 经纬纺机 12.64 7.98 2.00 昆明机床 5.33 3.63 1.86 一拖股份 9.15 5.87 1.97 北辰实业 2.79 2.24 1.58 创业环保 8.74 5.94 1.86 中国中冶 1.98 1.87 1.34 金风科技 11.76 13.02 1.14 丽珠 50.48 54.15 1.18 万科 9.46 15.02 0.80 中国北车 5.29 6.91 0.97 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市