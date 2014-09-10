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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 17:28 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月10日

路透香港9月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地
时间16:42时，1港元=0.79073人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为-5.71%，高于上交易日收盘的-7.23%。
    
   公司名       A股代码        H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元    A/H股比价
                                                            )        
 工商银行                                        3.56          5.19          0.87
 建设银行                                        4.11          5.81          0.89
 中国银行                                        2.71          3.66          0.94
 农业银行                                        2.49          3.60          0.87
 招商银行                                       10.71         14.58          0.93
 中信银行                                        4.40          4.89          1.14
 交通银行                                        4.31          5.71          0.95
 民生银行                                        6.33          7.51          1.07
 中国人寿                                       15.73         23.30          0.85
 中国平安                                       43.16         64.15          0.85
 中国太保                                       19.91         29.55          0.85
 中信证券                                       13.30         19.20          0.88
 新华人寿                                       24.78         28.35          1.11
 海通证券                                       10.16         12.86          1.00
 华能国际                                        6.33          9.22          0.87
 大唐发电                                        3.93          4.39          1.13
 华电国际                                        3.85          5.65          0.86
 中煤能源                                        4.49          4.77          1.19
 中国神华                                       15.41         23.00          0.85
 中国石油                                        8.03         11.06          0.92
 兖州煤业                                        8.66          6.76          1.62
 中国石化                                        5.63          7.92          0.90
 上海石化                                        3.75          2.72          1.74
 中海油服                                       20.06         22.10          1.15
 中国铝业                                        3.76          3.56          1.34
 江西铜业                                       13.85         13.88          1.26
 洛阳钼业                                        7.49          5.27          1.80
 紫金矿业                                        2.36          2.00          1.49
 马钢股份                                        1.84          1.79          1.30
 鞍钢股份                                        3.53          5.29          0.84
 重庆钢铁                                        2.86          1.96          1.85
 海螺水泥                                       17.75         27.75          0.81
 北人股份                                        7.11          4.43          2.03
 中联重科                                        4.83          4.79          1.28
 金隅股份                                        6.53          5.83          1.42
 中国国航                                        3.79          4.99          0.96
 东方航空                                        2.88          2.70          1.35
 南方航空                                        2.68          2.72          1.25
 中国远洋                                        3.61          3.53          1.29
 中海集运                                        3.12          2.41          1.64
 中集集团                                       15.99         17.46          1.16
 中海发展                                        5.64          5.69          1.25
 宁沪高速                                        6.21          8.94          0.88
 深高速                                          4.89          5.17          1.20
 成渝高速                                        3.05          2.84          1.36
 皖通高速                                        4.60          4.76          1.22
 广深铁路                                        2.87          3.13          1.16
 中国南车                                        5.37          7.16          0.95
 中国交建                                        4.15          5.66          0.93
 中国铁建                                        5.21          7.40          0.89
 中国中铁                                        2.93          4.22          0.88
 长城汽车                                       31.94         32.90          1.23
 比亚迪                                         53.66         56.10          1.21
 广汽集团                                        8.27          8.38          1.25
 青岛啤酒                                       40.33         57.40          0.89
 白云山                                         27.97         27.95          1.27
 新华制药                                        6.96          4.93          1.79
 海信科龙                                        9.23          9.24          1.26
 南京熊猫                                       10.49          6.91          1.92
 晨鸣纸业                                        4.65          3.93          1.50
 上海医药                                       14.14         17.44          1.03
 中兴通讯                                       14.58         18.34          1.01
 东方电气                                       13.63         13.14          1.31
 潍柴动力                                       20.74         30.45          0.86
 东北电气                                        4.36          2.53          2.18
 经纬纺机                                       12.64          7.98          2.00
 昆明机床                                        5.33          3.63          1.86
 一拖股份                                        9.15          5.87          1.97
 北辰实业                                        2.79          2.24          1.58
 创业环保                                        8.74          5.94          1.86
 中国中冶                                        1.98          1.87          1.34
 金风科技                                       11.76         13.02          1.14
 丽珠                                           50.48         54.15          1.18
 万科                                            9.46         15.02          0.80
 中国北车                                        5.29          6.91          0.97
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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