焦点：苹果没有蓝宝石屏智能手机？华为有

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔/台北9月10日 - 苹果 新款iPhone未采用蓝宝石屏，可能让很多消费者感到失望。而尽管面临生产过程中的挑战以及高成本问题，蓝宝石材料将逐步应用于移动设备中。
苹果称其首款智能手表Apple Watch将采用蓝宝石屏幕，iPhone的摄像头透镜以及home键将继续采用蓝宝石材料，但未暗示iPhone是否、以及何时可能采用蓝宝石屏幕。
中国华为上周宣布将推出限量版蓝宝石屏手机，成为首个采用蓝宝石屏幕的主要手机厂商。
蓝宝石硬度仅次于钻石，常用于LED照明设备、高端珠宝和潜艇以及火箭等军事装备中。
二手手机网站www.uSell.com近期一项调查显示，消费者此前对iPhone 6最大的期待就是蓝宝石玻璃面板。
摩根大通预计，明年采用蓝宝石屏幕的智能手机数量将增加数倍，不过其对比基数非常低。
一些亚洲手机厂商一直在与全球最大的两家蓝宝石玻璃供应商接洽，分别是美国的Rubicon Technology 和韩国的Sapphire Technology 。
“所有智能手机厂商都在接洽所有大型的蓝宝石生产商，包括Rubicon。”Rubicon首席财务官William Weissman在电子邮件中对路透称。
Sapphire Technology亦称接到了一些手机厂商的询问，但不愿提到潜在客户的名称。两家公司人士均表示公司尚未签订大型供应合同。
像Rubicon和Sapphire Technology这样的公司，通常是将大块的蓝宝石材料卖给加工企业，后者再将蓝宝石材料切割成薄片并加工。
苹果已与美国GT Advanced Technologies 达成供应合作协议，投资5.78亿美元于双方共建的蓝宝石工厂。
很多分析师预计，由于蓝宝石价格高昂，且加工成手机屏幕过程中次品率较高，因此最初可能只会用于高端产品中。
分析师称，蓝宝石屏幕的造价可能达40-45美元，而智能手机常用玻璃屏幕不足10美元。
韩国《电子时报》（Electronic Times）近期报导称，中国手机厂商小米为一款限量版高端智能手机订购了蓝宝石屏幕。小米拒绝置评。
中兴通讯 一名高管称，该公司即将推出的可穿戴设备中将采用蓝宝石玻璃，但暂时没有将蓝宝石屏幕用于其智能手机的计划。
中兴通讯移动设备全球营销总监吕钱浩认为，目前还不宜大范围采用蓝宝石材料，因为蓝宝石供应链复杂，产量不高并且产能不足。
LG电子 的发言人Ken Hong称，该公司曾考虑过采用蓝宝石屏的可能性，但后来认为技术尚未成熟。
三星电子 和宏达电 拒绝置评。记者暂时未能联系到酷派 置评。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。