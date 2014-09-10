《中国上海证交所A+B股股价对比表》--9月10日

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
路透香港9月10日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:44时,1美元=6.1299人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 6.88 0.51 2.20 市北高新 12.98 0.67 3.16 大众交通 7.38 0.664 1.81 永生投资 17.27 1.516 1.86 老凤祥 28.65 2.888 1.62 S中纺机 25.97 1.18 3.59 鼎立股份 11.34 0.656 2.82 氯碱化工 8.95 0.487 3.00 双钱股份 13.76 0.737 3.05 海立股份 8.46 0.575 2.40 浦东金桥 11.63 1.079 1.76 外高桥 29.59 1.928 2.50 ST联华 19.94 1.756 1.85 锦江投资 10.24 0.919 1.82 中路股份 18.77 0.929 3.30 金山开发 15.52 0.655 3.87 海欣股份 7.68 0.514 2.44 大江股份 6.88 0.391 2.87 上柴股份 10.9 0.735 2.42 丹化科技 6.81 0.51 2.18 上海三毛 8.25 0.752 1.79 友谊股份 12.44 1.279 1.59 上工申贝 11.8 0.661 2.91 上海机电 19.6 2.223 1.44 上海物贸 11.47 0.693 2.70 上海普天 18.62 0.845 3.59 陆家嘴 17.68 1.62 1.78 华新水泥 7.64 1.054 1.18 锦江股份 21.17 1.785 1.93 华电能源 4.07 0.394 1.69 SST天海 8.56 0.369 3.78 大名城 7.72 0.451 2.79 东方通信 10.25 0.62 2.70 黄山旅游 14.55 1.431 1.66 开开实业 12.96 0.834 2.54 海南航空 1.97 0.4 0.80 ST轻骑 5.75 0.385 2.44 振华重工 4.29 0.443 1.58 锦州港 4.9 0.428 1.87 九龙山 3.75 0.348 1.76 凌云股份 12.31 0.596 3.37 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。