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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 16:59 BJT

路透基点：凤凰医疗集团寻求1亿美元收购贷款，下周实地考察--TRLPC

路透香港9月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，香港上市企业凤凰医疗集团寻求1亿美元的三年期收购贷款。

台湾合作金库任牵头行兼簿记行，德银为协调行。

消息人士称，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码315个基点。费用和其他条款尚待敲定。

公司安排银行9月15-16日在北京进行实地考察。

此前报导称，凤凰医疗集团8月18日在台北举办一场路演。

根据官网， 凤凰医疗集团是中国最大的民营医院集团，集团的成员医疗机构均坐落于北京。2013年该公司营收为8.874亿元人民币，毛利2.127亿元人民币。(完)

(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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