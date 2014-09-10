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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 17:16 BJT

日本政经：政府将不再直接干预企业加薪，代之以促进企业生产率--消息

路透东京9月10日 - 政府消息人士向路透表示，日本政府将改变近期立场，明年不再通过干预管理层和工会的年度薪资谈判来直接推动企业加薪。

消息人士称，政府将通过与企业、工会的联合会议，深化对就业改革以提高日企生产率的讨论。今年稍晚将重启该联合会议。

这一最新举措反映出政府的担忧，即政府没有理由持续迫使企业加薪，但同时又不支持企业提高生产率和获利能力的努力。(完) (编译 朱晓军；审校 李爽)
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