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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 17:21 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--9月10日

路透香港9月10日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:46时,1港元=0.79073人
民币 )
  公司名      A股代码        B股代码     A股股价(元  B股股价(港元   A/B股比价
                                             )            )        
  深物业                                       8.04          5.81         1.75
                                                                   
  南玻                                         7.65          5.74         1.69
                                                                   
  深康佳                                       4.95          3.08         2.03
                                                                   
  ST中华                                       7.83          3.90         2.54
                                                                   
  深深宝                                       8.82          7.55         1.48
                                                                   
  深华发                                       8.03          3.80         2.67
                                                                   
  深赤湾                                      14.54         12.80         1.44
                                                                   
  招商地                                      12.21         13.23         1.17
 产                                                                
  特力                                        11.03          7.43         1.88
                                                                   
  飞亚达                                       9.40          7.29         1.63
                                                                   
  一致药                                      51.30         39.96         1.62
 业                                                                
  深深房                                       4.57          3.10         1.86
                                                                   
  ST盛润                                       7.63          6.37         1.51
                                                                   
  深南电                                       4.84          2.99         2.05
                                                                   
  深纺织                                       9.78          6.92         1.79
                                                                   
  方大集                                       8.97          4.35         2.61
 团                                                                
  深国商                                      16.13         10.24         1.99
                                                                   
  深赛格                                       5.70          3.16         2.28
                                                                   
  宝石                                         8.36          6.56         1.61
                                                                   
  小天鹅                                      11.85         11.74         1.28
                                                                   
  粤高速                                       3.53          2.81         1.59
                                                                   
  晨鸣纸                                       4.65          3.85         1.53
 业                                                                
  ST珠江                                       6.05          3.62         2.11
                                                                   
  美菱电                                       5.81          5.31         1.38
 器                                                                
  大冷股                                      11.49          7.66         1.90
 份                                                                
  粤电力                                       5.01          4.83         1.31
                                                                   
  佛山照                                      12.78          7.53         2.15
 明                                                                
  江铃汽                                      32.26         31.99         1.28
 车                                                                
  沙隆达                                      12.59          9.40         1.69
                                                                   
  苏常柴                                       9.36          5.06         2.34
                                                                   
  威孚高                                      26.44         27.98         1.20
 科                                                                
  古井贡                                      27.39         22.06         1.57
 酒                                                                
  ST东海                                       6.86          5.23         1.66
                                                                   
  长安汽                                      13.62         16.89         1.02
 车                                                                
  京东方                                       2.33          2.32         1.27
                                                                   
  鲁泰                                         9.40         11.00         1.08
                                                                   
  本钢板                                       6.09          2.95         2.61
 材                                                                
  张裕                                        31.92         25.19         1.60
                                                                   
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 赵红梅)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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