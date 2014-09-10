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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 17:21 BJT

欧洲汇市：英镑再创波段新低，交易员称受苏格兰网路民调结果影响

路透伦敦9月10日 - 英镑兑美元 周三创10个月新低1.6052美元，兑欧元 创三个月低点0.80635，交易员指称，因一项网路民调显示，苏格兰独立阵营的民意支持率以53.9%取得领先。(完)
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