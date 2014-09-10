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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 17:37 BJT

欧洲政经：德国总理称，欧盟经济复苏最大风险是结构性改革倒退

路透柏林9月10日 - 德国总理梅克尔周三表示，财政改革倒退为欧洲经济复苏的最大风险，她并称德国2015年的预算计画是脱离以债务融通经济成长的范例。

“欧盟执委会警告称，改革倒退是经济进一步复苏的最大风险，我们必须加以认真看待，”她向正在审议明年预算的德国下议院表示。

“坚守我们在欧洲、尤其是欧元区的承诺，必须成为欧元区的典范，”她称。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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