路透基点：龙灯三年期贷款规模增至1亿美元--TRLPC

日本个股：丰田将于10月开始在中国测试氢燃料电池车
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。
路透香港9月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，Rotam Agrochemical Co Ltd及龙灯作物科技有限公司三年期贷款规模已经从8,500万美元提高至1亿美元。
九家银行参贷。牵头行兼簿记行兆丰国际商业银行承贷2,000万美元。
彰化银行和台湾合作金库各承贷1,500万美元。第一银行承贷1,200万美元。
华南银行和台新银行各承贷1,000万美元。元大银行承贷800万美元。
玉山银行和台湾新光商业银行各承贷500万美元。
一如先前报导，利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码240个基点。若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR间利差超过30个基点，则借款人将支付差额部分。
银行受邀以下列门槛核贷：承诺1,500-2,000万美元者可取得前端费60个基点，以及牵头行兼簿记行的头衔；承诺1,000-1,400万美元者可取得45个基点前端费及副牵头行头衔；承诺500-900万美元者可取得35个基点前端费及经理行头衔。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。
“阳光越是强烈的地方，阴影就越是深邃”。2017年4月18日，IMF公布了最新《世界经济展望》报告，这份报告的标题是“Gaining Momentum？”。基于过去半年全球经济意外强劲的复苏表现，IMF将全球经济增长率预期较半年前上调0.1个百分点至3.5%；然而，面对周期躁动，IMF在上调增长预估路径之余，依旧保持了高度审慎，不忘在“动能增强”后打上了一个问号。
路透香港4月19日 - 中国软件和信息服务提供商--中软国际周三称，向腾讯创办人之一的陈一丹旗下公司发行9亿港元可换股票据，藉此建立长期战略合作关系。