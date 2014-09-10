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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 17:24 BJT

路透基点：龙灯三年期贷款规模增至1亿美元--TRLPC

路透香港9月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，Rotam Agrochemical Co Ltd及龙灯作物科技有限公司三年期贷款规模已经从8,500万美元提高至1亿美元。

九家银行参贷。牵头行兼簿记行兆丰国际商业银行承贷2,000万美元。

彰化银行和台湾合作金库各承贷1,500万美元。第一银行承贷1,200万美元。

华南银行和台新银行各承贷1,000万美元。元大银行承贷800万美元。

玉山银行和台湾新光商业银行各承贷500万美元。

一如先前报导，利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码240个基点。若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR间利差超过30个基点，则借款人将支付差额部分。

银行受邀以下列门槛核贷：承诺1,500-2,000万美元者可取得前端费60个基点，以及牵头行兼簿记行的头衔；承诺1,000-1,400万美元者可取得45个基点前端费及副牵头行头衔；承诺500-900万美元者可取得35个基点前端费及经理行头衔。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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