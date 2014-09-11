台湾货币市场：两年期存单加权平均得标利率料落在0.82-0.845%

* 标售标的：央行两年期存单

* 标售时间：周五(12日)

* 标售金额：200亿台币

* 预测区间：0.82-0.845%

* 受访机构：六家

路透台北9月11日 - 台湾央行将于周五标售两年期定存单。路透调查显示，在上周五364天期存单得标利率走高的情况下，市场对落入升息循环的两年存单利率一致估将走高，加权平均得标利率中值估在0.82-0.845%，将较前次得标利率0.802%走高约2-4基点。

路透周四访谈六家金融机构，包括三家本地大型金融机构及三家外商银行，预估两年期存单加权平均得标利率将集中在0.82-0.845%，大区间则在0.82-0.85%。

市场交易人士指出，以近几期一年期及两年期的标售结果来看，由于两年期存单的参与者较少，部分银行亦受限季底因素下标力道或不会太大，两年期存单的均标走高幅度可望较一年期走高的1.4基点倍增，均标位置最有机会落在0.83%左右。

〞两年期希望走高也应该走高，市场资金有慢慢趋紧，公债端利率也都上来了。〞一位公股银行交易人士说。

另位外资银行交易员则称，上周一年期存单标售的高标较前次持续走高，显示市场对利率走势看法仍续偏上，加上不论美元或台币的流动性都慢慢趋紧，以换汇转投定存单的利率贴水预期将稍高。

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自今年8月起将每月例行标售金额由现行100亿台币增加至200亿台币。

台湾央行上周五标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.612%，符合市场预期的0.60-0.62%，较前次标售走高1.4基点。

台湾央行8月标售的200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.802%，符合市场预期，较上月标售的同天期存单0.747%走高5.5基点。

台湾央行将在9月25日召开第三季理监事会。央行此前在第二季底理监事会决议，连续三年维持重贴现率在1.875%不变，但出人意料地进一步扩大了房地产的管制措施。

以下为近年两年期存单标售结果一览表：

标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%