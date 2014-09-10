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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 17:33 BJT

台股业绩：鸿海8月合并营收为2,750.84亿台币，较上年同期减 1.91%

路透台北9月10日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周三公布，8月合并营收为2,750.84亿台币，较上年同期小跌1.91%。

鸿海8月营收较7月的2,602.18亿台币则增加5.71%。

鸿海最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2014年 8月 2,750.84 +5.71 -1.91

2014年 7月 2,602.18 -17.91 -13.33

2014年 6月 3,169.93 +18.30 +4.06 (完)

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