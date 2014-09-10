CNH动态：离岸即期续创六个月高位，贸易数据及沪港通有利人民币

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透香港9月8日 - 受实需买盘推动，离岸人民币现汇 周三继续创六个月来的高位，已连续三个交易日走升，交易人士认为，近日公布的贸易顺差数据催化和10月即将开通的沪港通料带动资本流入，可能会有利人民币震荡走升。
”8月贸易顺差创了新高，但现在要说已打开人民币单边升值通道则为时过早，人民币汇率可能维持震荡格局，”一位中资银行交易员称，料贸易数据的催化和沪港通的开启会推低人民币汇率震荡区间。
他认为，短期内美元兑人民币汇率若能有效突破6.13，则下个关键技术位直指6.10，若不能突破，则人民币在6.13-6.15之间盘整。
中国8月份外贸数据延续“外暖内冷”的格局，海外市场持续回暖令出口同比增幅基本符合预期，而萎靡不振的内需却让进口降幅进一步放大，导致贸易顺差在7月创出单月历史新高后，8月继续刷新这一纪录并接近500亿美元。
亦有交易员认为，离岸即期周三区间震荡幅度偏小，显市场交投心态谨慎，6.1350是支撑位，逢低购汇的欧元实需盘在推动，交易商投机兴趣并不浓厚，人民币汇率走势基本脱离国际市场美元走势和中间价变动。
本地时间17:25时，离岸人民币现汇 报6.1345，较上交易日微涨35个点子，这一点位亦是创下自3月13日以来的盘中高位。中国创纪录贸易顺差继续催涨人民币中间价，继上日暴涨187点之后，今日继续大涨95点，并创下今年3月中旬来新高。
在岸即期 周三宽幅振荡后收升，突破6.13关口至6.1299，继续刷新上日的半年收盘新高。
同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2170/2190，上日收盘在6.2230，微涨0.1%。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.35%左右。
全球汇市上，美元兑日圆周三升至六年高位，澳元连续第二个交易日大跌，之前美国公债收益率进一步上涨。美元自7月初以来一直保持稳步上升态势，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)将升息的市场预期升温推动。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校)
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