台湾汇市：台币放量微跌收创两周低位，消化军款等进口商美元买盘

* 台币连三日微跌续创两周收盘低位 * 进、出口商交投热络令成交量激增 * 明日实质交易暂估在29.960-30.000 路透台北9月10日 - 台币兑美元 周三连续第三日微跌，续创两周收盘 低位。交易员认为，国际美元持续强势及台股表现疲弱，场上消化军款等进口商大额美元买 盘，令台币实质交投放量趋贬整理，明日关注韩国金融市场长假后的开市状况。 汇银人士指出，受到国际美元续强影响，海外NDF一周天期美元/台币的换汇点已转为溢 价，显示短线海外法人偏向看贬台币，而出口商在29.98上方抛汇卖压出笼，带动台北外汇 及元太外汇成交量合计逾16亿美元，短线台币实质交投料在29.96-30.00区间偏弱盘整。 “韩元明天若开低，台币实质交投也会走弱。〞一位外商银行交易人士说。 韩国金融市场周一至周三因假期休市，周四将恢复交易，另有外银交易员提及，明日韩 元可能开低落在1,030-1,035区间，市场预期台币实质交投难免受韩元开低所累，但台币主 交投要贬破30元并不容易。 此外，外资保管行交易员表示，目前外资交投维持“小进小出”，暂看不出明确方向， 午后则因外资在台股卖超扩及百亿台币而偏向汇出，料明日外资汇出的机会比较大，台币实 质交投能否跌破30元整数关卡取决于外资汇出力道。 今日台币连续第三个交易日收在30元上方，续创两周收盘低位，前波收盘低位为8月26 日的30.026。台币今日主要交易区间在29.951-29.986，上日交易区间在29.935-29.950。交 易员并预估明日台币主要交投区间在29.960-30.000。 台湾股市周三收跌0.82%，跟随亚股走低；证券交易所资料显示，外资及陆资在台股大 幅卖超102.14亿台币，中止此前连续四个交易日买超。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度 也较上日尾盘缩减至价平附近，一个月远汇报价 尾盘在29.978/29.990左右， 上日纽约盘收在29.950。 菲律宾披索周三跌至近一个月低点，之前数据显示出口增长放缓；亚洲新兴货币大多回 落，因市场愈发认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息将早于预期。 惟中 国人民币 逆势上扬，兑美元盘旋在六个月高位，中间价连续两天提高。 本周全球重要经济事件与数据包括： 9/10(三)：法国7月工业生产、美国7月批发(趸售)库存、欧洲金融界智囊团2014年金融 论坛，欧洲央行总裁德拉吉出席、日本央行副总裁岩田规久男在记者会发表谈话、欧洲央行 执委会成员莫尔许和德国央行副总裁Claudia Buch发表演说、纽西兰央行利率决议； 9/11(四)：中国8月工业生产者出厂价格指数(PPI)、居民消费价格指数、德国8月CPI和 HICP终值、法国8月HICP终值； 9/12(五)：欧元区第二季就业人口、7月工业生产、美国8月进出口物价、8月零售销售 、韩国央行利率决定； 9/13(六)：中国8月固定资产投资、社会消费品零售总额、工业增加值、以及房地产投 资和销售情况月度报告。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.025 30.005 29.951-30.025 30.005 10.92 6.47 元太外汇经纪公司 30.022 30.003 29.950-30.022 30.003 5.61 3.11 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.135/-0.115 -0.155/-0.135 (完)