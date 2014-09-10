中国经济：经济不会发生硬着陆，下半年将加快发展方式转变--总理

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透北京9月10日 - 中国总理李克强周三表示，中国经济不会出现硬着陆，下半年和今后一段时间将加快发展方式转变，以结构性改革推进结构性调整，推进体制创新和科技创新，使中国经济保持中高速增长。
李克强在天津达沃斯论坛致辞时并称，在国际国内出现新常态下，中国保持定力，更加关注结构调整等长期问题，并不随单向指标的短期小幅波动而起舞。
“中国经济有巨大韧性、潜力、回旋余地，政府采取的措施既利当前更惠长远，有能力防范出现大的起伏，更不会出现硬着陆。”李克强说，中国有信心、有能力也有条件不断克服前进中的困难，实现今年经济社会发展的主要预期目标。
他并表示，今后四个月，政府将统筹稳增长、促改革、惠民生、防风险。不断完善和创新宏观调控的思路，在区间调控的基础上加强定向调控，推进结构性改革与调整，着眼解决长远问题。
李克强引述数据称，今年1-8月份31个大中城市调查失业率保持在5%左右，城镇新增就业9700万人，与去年同期相比增加了10多万人。在增速放缓的情况下就业不降反增，主要是改革发了力。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市