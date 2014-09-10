香港房地产：高端消费下跌，个别一线地舖租金回到三年前--戴德梁行

路透香港9月10日 - 访港内地旅客减少购买奢侈品及消费模式的改变，对香港零售舖位租金的影响开始浮现。物业顾问戴德梁行周一表示，近期部份在港岛中区一线地舖的新租金已回复到2011年的水平，并预期未来黄金地段的舖位租金将有下调压力。

戴德梁行香港商业及商舖部主管林应威在记者会表示，一线街舖过去租金连年上升的情况已结束，而未来六至九个月铜锣湾黄金购物地段--罗素街将有数个地舖租约期满，届时的续租或新租金水平将对后市有较大启示。

＂一线地舖的（续租／新租约）租金如果能够持平已很好。＂他并指，有个别业主现时的租金叫价回调幅度更超过两成。

据该行提供的资料，今年第二季两个位于中环皇后大道中黄金地段的地舖，其中一个原来由钟表珠宝零售商租用的舖位改由一家服饰零售商租用，月租维持于280万港元，与三年前的水平一致。于另一个毗邻的商舖，其新租金为每月138万港元，只比2011年时高出3万港元。

今年首七个月，整体访港旅客人次累计3,390.3万，按年升12.3%；其中内地旅客人次2,608.5万，按年增加15.5%。而7月份访港旅客量恢复双位数字增长，但月内本地零售销售货值按年仍跌3.1%，为连续六个月下滑，珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销售明显下跌依然是拖累零售业销售的主因。

珠宝首饰、钟表零售商的销售额高，承租能力一向较强，但随着旅客消费模式改变，灭少购买奢侈品，对租金走势及租户的预期亦产生影响。