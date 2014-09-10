香港房地产：高端消费下跌，个别一线地舖租金回到三年前--戴德梁行

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透香港9月10日 - 访港内地旅客减少购买奢侈品及消费模式的改变，对香港零售舖位租金的影响开始浮现。物业顾问戴德梁行周一表示，近期部份在港岛中区一线地舖的新租金已回复到2011年的水平，并预期未来黄金地段的舖位租金将有下调压力。
戴德梁行香港商业及商舖部主管林应威在记者会表示，一线街舖过去租金连年上升的情况已结束，而未来六至九个月铜锣湾黄金购物地段--罗素街将有数个地舖租约期满，届时的续租或新租金水平将对后市有较大启示。
＂一线地舖的（续租／新租约）租金如果能够持平已很好。＂他并指，有个别业主现时的租金叫价回调幅度更超过两成。
据该行提供的资料，今年第二季两个位于中环皇后大道中黄金地段的地舖，其中一个原来由钟表珠宝零售商租用的舖位改由一家服饰零售商租用，月租维持于280万港元，与三年前的水平一致。于另一个毗邻的商舖，其新租金为每月138万港元，只比2011年时高出3万港元。
今年首七个月，整体访港旅客人次累计3,390.3万，按年升12.3%；其中内地旅客人次2,608.5万，按年增加15.5%。而7月份访港旅客量恢复双位数字增长，但月内本地零售销售货值按年仍跌3.1%，为连续六个月下滑，珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销售明显下跌依然是拖累零售业销售的主因。
珠宝首饰、钟表零售商的销售额高，承租能力一向较强，但随着旅客消费模式改变，灭少购买奢侈品，对租金走势及租户的预期亦产生影响。
林应威表示，目前商舖市场看淡的气氛较浓，但商户普遍期望第四季度可藉十一黄金周及圣诞节两大消费旺季提升销货额。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市