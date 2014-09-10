版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 18:11 BJT

日本金融：政府考虑自10月起扩大发行通胀保值债券--政府消息人士

很多国家的投资者用通胀保值债券来对冲通胀，但这种做法在受通缩之苦的日本并不常见。通胀保值债券的本金随着消费者物价上涨而增加。

不过，自去年以来日本消费者物价开始上涨，也推高了通胀保值债券的需求。消费者物价上涨，部分得益于日本央行的大规模货币宽松政策。

财务省可能会在与一级交易商和大投资者开会后，月底前正式决定增发通胀保值债券。

继停发五年后，日本去年重新开始发售通胀保值债券。(完) (编译 张明钧/朱晓军；审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐