中港个股：中信银行料下半年息差稳定，拨备计提仍维持较高水平

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透上海9月10日 - 中国股份制商业银行--中信银行 高层周三表示，上半年受负债成本上升等因素影响，净息差有所下降，不过第二季降幅已有企稳迹象。若下半年没有重大利率市场化相关政策出台，该行息差将基本保持稳定。
中信银行副行长曹国强在上证所业绩会上还表示，下半年，该行还将进一步增强贷款风险对冲能力，继续加大核销力度，因此，预计下半年拨备计提仍将维持较高水平。在拨备计提持续增加的前提下，预计该行的拨贷比也将快速提高，很可能早于监管要求的年限达标。
中信银行8月底公布的中报显示，上半年该行实现拨备前利润411亿元人民币，同比增长28%，实现净利润220亿元，同比增长8.1%。
上半年该行净息差为2.36%，同比下降0.22个百分点，与同业比降幅偏大。
曹国强解释称，一方面是因为负债成本有所上升，存款成本率同比上升了0.32个百分点；另一方面，中信银行近来加快同业业务发展，实现资产的多元化经营，同业资产负债占比有所提高，而同业业务的利差相对较低，亦对该行净息差形成较大影响。
他表示，上半年拨备计提增加的原因，一是主动应对经济下行期的风险，努力增强风险对冲能力；二是加大了不良核销处置力度，尽可能多地补充损失准备，做好核销前的准备。
上半年该行计提贷款损失准备金109亿元，同比增长131%。6月底，中信银行的拨备覆盖率为192.68%，比上年末下降13.94个百分点，主要是由核销导致；而贷款拨备率较上年末增长0.17个百分点至2.3%，风险抵御能力有所提高。
中国银监会此前发布新监管标准指导意见中，提出2016年前拨贷比达到2.5%监管要求。此前，兴业银行 等一些国内银行在拨贷比指标上已提前达到2.5%的监管标准。
中信银行A股周三收报4.40元，跌0.23%。
上海证交所自上周一起，组织沪市14家上市商业银行连续举行业绩说明会，每一个交易日会有一家上市银行高层回答分析师和投资者提问。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市