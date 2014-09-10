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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 18:24 BJT

台湾个股：一银永珍分行获寮国央行核准申设，上海自贸支行近期开业

路透台北9月10日 - 台湾第一金控 旗下第一银行周三称，永珍分行今日接获寮国（老挝）央行核准，将全力筹备开业，盼领先台资同业于寮国开设据点，待永珍分行设立后，一银于中南半岛的布局将趋完整。

第一银行新闻稿并指出，大陆第二家分行成都分行将于9月15日开业；另上海自贸区支行亦可望于近期开业。

一银表示，近年来除大中华地区外，亦积极布局深耕东南亚市场，6月一银已于柬埔寨金边再增设堆谷及桑园2家支行，在永珍分行设立后，一银于中南半岛的布局将趋完整。

在中南半岛服务据点上，一银已于越南、柬埔寨、新加坡、泰国及缅甸分别设有胡志明市分行、河内市分行、金边五家分支行、新加坡分行、曼谷代表办事处及仰光代表办事处等。

第一金控今日收跌0.26%，报19.20台币；表现优于金融保险类指数 的0.60%跌幅。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
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