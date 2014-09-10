中国经济：有能力防范大的经济起伏，将推进结构性改革和调整--总理

* 有能力防范经济出现大的起伏，不会出现硬着陆

* 将在区间调控基础上加强定向调控

* 以结构性改革推进结构性调整

* 着力推进体制和科技创新

路透北京9月10日 - 中国国务院总理李克强周三表示，中国有能力防范经济出现大的起伏，更不会出现硬着陆，今后将在区间调控的基础上加强定向调控，以结构性改革推进结构性调整，通过体制创新和科技创新推动中国爬坡过坎。

他在2014天津夏季达沃斯论坛开幕演讲中并称，看中国经济不能只看眼前、看局部、看单科，更要看趋势、看全局、看总分，只要经济增速保持在7.5%左右，高一点低一点都属于合理区间。

“在国际国内出现新常态下，我们保持定力，深处着力，更加关注结构调整等长期问题，并不随单向指标的短期小幅波动而起舞，”李克强称，“比如说7、8月份，用电量货运量等指标出现一些波动，这是难以避免的，也是预料之中的。”

他重申，中国稳增长就是为了保就业，随着经济总量的扩大，尤其是服务业发展迅速，增长的就业容量扩大了，对波动的容忍度也提高了；还要看到中国经济有巨大韧性、潜力和回旋余地。

据他透露，今年以来在经济增速放缓情况下，31个大中城市调查失业率保持在5%左右，城镇新增就业9,700万人，与去年同期相比增加了10多万人。

“经济下行压力加大，但就业不降反升，主要是改革发了力...（中国）有能力防范（经济）出现大的起伏，更不会出现硬着陆，”李克强称，中国有信心、有能力、也有条件克服困难，实现今年经济社会发展的主要预期目标。

中国政府今年年初确定的经济增长目标是7.5%左右。一季度经济增速只有7.4%引燃市场焦虑，随后政策调整窗口提前打开，扶助经济二季度站上7.5%。但随着稳增长余温渐褪，三季度宏观经济再现疲态。

中国央行研究局首席经济学家马骏稍早也表示，虽然房地产销售疲弱构成经济下行风险，但中国有政策来保证经济稳定发展。相关城市的失业率调查情况显示，失业率在下降。

**爬坡过坎靠改革创新**

李克强指出，中国经济目前已经到了爬坡过坎关键时刻，下半年和今后一段时间将进一步加快发展方式转变，以结构性改革推进结构性调整，着力推进体制创新和科技创新，使中国经济保持中高速增长。

具体而言，首先将继续从政府自身革命做起，进一步加大简政放权的力度，深化财税改革，推进预算管理制度改革，推进民营银行试点，深化国企改革、价格改革等；同时，要继续用好和盘活财政金融的增量和存量，进一步加大对实体经济和新兴业态、新兴产业的支持。

“中国全面深化改革未有穷期，政府带头自我革命，开弓是没有回头箭的，”李克强称，“如果说简政放权是激励市场活力，鼓励大众创业的先手棋，那么制度建设就是连环炮。”

他表示，一方面要拿出完整的权利清单，政府应该做什么，“法无授权不可为”；另一方面要给出负面清单，政府要让企业明了，不能干什么、可以干什么，“法无禁止皆可为”；此外还要有责任清单，政府该怎么样管市场，加强事中事后监管。

他表示，将继续深化行政管理体制的改革，力争用更短的时间完成取消和下放行政审批事项的五年任务。

同时，还要加大科技创新力度，坚持有扶有控、有保有压，培育壮大新产品、新业态，促进服务业高技术产业、新兴产业加快发展；积极化解产能过剩矛盾，加快传统行业改造步伐，淘汰落后产能。

中国国家统计局定于周四（11日）公布8月CPI和PPI数据，定于周六（13日）公布8月工业、投资和消费数据。路透访问分析师预计，8月通胀料保持温和，但工业同比增速预计降至8.8%。（欲览路透调查预估详情，请点击 ）（完）

欲览详情，请点击天津达沃斯论坛网络直播链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)