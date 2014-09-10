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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 18:22 BJT

国际油市：科威特OPEC官员预计油价将再度上涨，维持在每桶100美元

路透科威特9月10日 - 科威特的石油输出国组织(OPEC)官员Nawal Al-Fuzaia周三称，近期油价下跌归因于供应增加和夏季需求放缓，她预计油价将再度上涨，并维持在每桶100美元水准。

“油价近期下跌是因为供应增多，特别是因为利比亚恢复生产。还有美国页岩油供应，而且夏季的原油需求放缓，”她对记者说。

“我预计油价将上涨，并维持在每桶100美元，”她说，指因地缘政治局势和即将来临的冬季需求。(完)

(编译 艾茂林; 审校 李爽)
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