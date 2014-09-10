欧洲政经：德国总理希望欧盟实施对俄罗斯的新制裁

欧洲个股：宝马汽车预期今年中国销售成长约10%，全球成长5-5.5%
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
路透柏林9月10日 - 德国总理梅克尔周三表示，欧盟应该直接实施对俄罗斯的新经济制裁措施，并称如果乌克兰和平计划出现重大进展，之后还是能够暂停制裁。
“鉴于当前情况，军事活动的确已经改善，虽然不是100%停火但也有好转；但我指出的很多其他方面还不明朗，因此我们希望现在就公布这些制裁，”梅克尔对德国议会表示。
梅克尔还称，若乌克兰的12点和平计划得到实施，德国将“第一个”建议暂停制裁。欧盟周一批准了新制裁举措，但已经推迟实施以评估停火情况。欧盟各国代表周三将会晤讨论下一步举措。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。
“阳光越是强烈的地方，阴影就越是深邃”。2017年4月18日，IMF公布了最新《世界经济展望》报告，这份报告的标题是“Gaining Momentum？”。基于过去半年全球经济意外强劲的复苏表现，IMF将全球经济增长率预期较半年前上调0.1个百分点至3.5%；然而，面对周期躁动，IMF在上调增长预估路径之余，依旧保持了高度审慎，不忘在“动能增强”后打上了一个问号。