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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 18:30 BJT

欧洲政经：德国总理希望欧盟实施对俄罗斯的新制裁

路透柏林9月10日 - 德国总理梅克尔周三表示，欧盟应该直接实施对俄罗斯的新经济制裁措施，并称如果乌克兰和平计划出现重大进展，之后还是能够暂停制裁。

“鉴于当前情况，军事活动的确已经改善，虽然不是100%停火但也有好转；但我指出的很多其他方面还不明朗，因此我们希望现在就公布这些制裁，”梅克尔对德国议会表示。

梅克尔还称，若乌克兰的12点和平计划得到实施，德国将“第一个”建议暂停制裁。欧盟周一批准了新制裁举措，但已经推迟实施以评估停火情况。欧盟各国代表周三将会晤讨论下一步举措。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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