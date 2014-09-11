版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 17:03 BJT

台湾债市：103/13期十年公债中，证券业卖超31亿台币

路透台北9月11日 - 台湾柜台买卖中心周四公
布，债券等殖成交系统中，五年公债103/10A0311
0=TWO和10年公债103/13 交易资料如
下：(单位：亿台币)

    五年公债103/10期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     33.00     15.00       +18.00
     票券业      3.00      1.00        +2.00
     证券业      2.50     22.50       -20.00
    十年公债103/13期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     50.50     21.50       +29.00
     票券业      2.00         0        +2.00
     证券业      3.50     34.50       -31.00
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐