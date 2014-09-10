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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 18:42 BJT

东欧情势：乌克兰称俄罗斯自该国东部撤军，有利促进和平

不过，波罗申科表示停火并不容易维持，因为“恐怖分子”一直试图挑衅乌克兰政府军。

乌克兰军方称隔夜时段有至少有六次破坏停火的情况，但没有造成伤亡。乌克兰称停火期间有五名军人阵亡。周末，在东部马里乌波尔港口遭受炮击期间，还有一名平民死亡。

波罗申科称，乌克兰正重新部署东部军队，并非像之前所言是为了对叛军发动新攻势，而是为了保护其地盘不受分离分子攻击。

俄罗斯政府称，总统普京和波罗申科基本对乌克兰的停火情况表示满意。两位领导人本周二进行了第二次电话通话。乌克兰停火已接近五天。(完) (编译 张明钧/朱晓军；审校)
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